Meteorolojinin fırtına ve sağanak uyarısı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanakla birlikte kent merkezinde bir cadde üzerinde ağaç yola devrildi, yol trafiğe kapandı.

Ezine Belediyesi Acil Durum İhbar Hattına gelen ihbar üzerine bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kısa sürede kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ekiplerin gece boyu görevinin başında olduğu belirtti.