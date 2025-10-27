İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Sulh ceza hakimliği kararına göre, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen bir suç örgütü, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon sağlama ve uluslararası destek amacıyla casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla soruşturuluyor. Şüpheliler Özkan ve İmamoğlu’nun, İBB’ye ait veriler ve seçmen sosyal medya hesaplarına erişim sağladıkları, şüpheli Gün aracılığıyla yabancı istihbarat servislerinin desteğini aldıkları öne sürüldü.

Yanardağ’ın ise TELE1 kanalını kullanarak casusluk faaliyetlerinin basın ayağını yürüttüğü ve bu faaliyetlerden maddi menfaat temin ettiği belirtiliyor. Etkin pişmanlık beyanlarıyla desteklenen delillere dayanarak, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak suç örgütü ve casusluk bağlantılarına dair ayrıntılı ifade verdiği, Gün ve Melih Geçek’in başka suçlardan tutuklu oldukları için cezaevine gönderildiği aktarıldı.