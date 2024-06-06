Sunduğu eşsiz lezzetleri ve hizmetiyle Kahramanmaraş’ın bir markası haline gelen Çay Börek, tamamen doğal malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla şehre damgasını vurmaya devam ediyor.

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlıları tamamen doğal malzemelerden üreten ve asla glikoz şurubunun kullanmayan Çay Börek’in özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları, vatandaşlardan tam not alıyor.

Kurban Bayramı öncesi, birbirinden özel lezzetler vatandaşları bekliyor.

Çay Börek, kalite ve lezzetten ödün vermeden hizmet sunmaya devam ediyor.

Çay Börek, Kahramanmaraş'ın zengin mutfak geleneğinin bir kanıtı olarak şehrin kaliteye, özgünlüğe ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını sergilemeye devam ediyor. Çay Börek, eşsiz lezzetleri, doğal malzemeleri ve kültürel önemiyle yalnızca şehirle özdeşleşen bir marka değil, aynı zamanda sakinlerinin gurur ve lezzet kaynağı haline geldi.

Bu bayram da sevdiklerinize ikram edebileceğiniz en özel tatlıların adresi yine Çay Börek olacak.