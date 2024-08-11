Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, şehrin önde gelen firmalarının katılımıyla renklenmeye devam ediyor.

firmaların ürünlerini sergilediği stantlarla dolup taşarken, ziyaretçilere çeşitli tatlar sunan işletmeler büyük ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ın en sevilen işletmelerinden biri olan Çay Börek Tatlı, fuarda yerini alarak ziyaretçilere lezzet dolu anlar yaşatıyor. Özellikle tatlı çeşitleriyle bilinen işletme, fuar boyunca sunduğu birbirinden lezzetli tatlılarla katılımcıların beğenisini topluyor.

Çay Börek Tatlı’nın fuardaki standı, tatlı severlerin uğrak noktası haline gelirken, dondurma şovları da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.