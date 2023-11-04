Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, halkın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde operasyon düzenlendi.

30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması ve 2 bin 134 etiketin ele geçirildiği operasyonda, 25 kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 43 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.