Çeşme Orman Yangını Son Durum

Yangın nedeniyle Ildır, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tahliye edildi. Kutlu Aktaş Barajı çevresine kadar ulaşan alevler nedeniyle bölgede büyük panik yaşanıyor.

Bölgeye Yoğun Müdahale Sürüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozerle mücadele ediyor. 217 kara aracı ve 783 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çok sayıda vatandaş da ekiplere destek veriyor.

Yangının Elektrik Hattından Çıktığı Tahmin Ediliyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının büyük ihtimalle elektrik hattından kaynaklandığını açıkladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını belirten Elban, şu an için yerleşim yerlerinin doğrudan tehdit altında olmadığını, ancak tedbir amacıyla mahallelerin boşaltıldığını ifade etti.

İzmir-Çeşme Kara Yolu Kapandı

Yangının ilerleyişi nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu trafiğe kapatıldı. Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, trafo ve kritik altyapıyı korumak için önlemler artırıldı.

Çeşme Orman Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bölgedeki vatandaşlar ve tatilciler uyarılarak güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

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