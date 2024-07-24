Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Orta Vadeli Program'da bir güncelleme olacağını ifade eden Yılmaz, "Temel çerçevemiz değişmiyor, temel politikamız belli. Geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor. Ama tabi bu arada dünyada, Türkiye'de gelişmeler oldu, değişmeler oldu. Bunları dikkate alarak Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve güncellenecek, rakamlar dünyadaki, Türkiye'deki gerçekleşmelere, projeksiyonlara bağlı olarak... Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, devam edecekler var. Belki ilaveler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, güncellemeyi katılımcı bir şekilde yapacaklarının altını çizerek, "Bütün bakanlarımız kendi alanlarında; ilgililerle, STK'lerle, meslek kuruluşlarıyla, bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar. Sonbaharda, eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz. Ana çerçeve değişmiyor. Değişen şartlara göre güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz." diye konuştu.