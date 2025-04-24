Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Saçaklızade Parkı'na gerçekleştirilen etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok etkinlik yapıldı.

Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, çocukların çok mutlu olduğunu söyledi. Yetişmiş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız depremden sonra Ramazan Panayırı'nı kurdu, ardından da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklarımız için bu şenliği düzenledi. Çocuklarımız burada kurulan oyun alanlarında eğleniyor, ikramlar yapılıyor. Çocuklarımız çok mutlu."