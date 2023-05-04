Kuzeytepe Mahallesi'nde bir restoranda çalışırken tanışan 20 yaşındaki Diyana Koçak ile 27 yaşındaki Serdar Koçak, 18 Ağustos 2022'de nişanlandı.

Çeyizlerini hazırlayan ve düğün için 25 Mart'a gün alan çift, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Hatay'daki evlerinde yakalandı.

Her ikisinin yaşadığı evler depremde yıkılan, çeyizleri enkaz altında kalan çift, nikah tarihlerini 27 Şubat'a çekerek dünyaevine girdi.

Düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift, kaldıkları çadırda yaşadıkları zorluğu el ele vererek aşmaya çalışıyor.

"Çadıra gelin geldim"

Diyana Koçak, düğün yapma hayalinin yaşadıkları deprem felaketiyle yarım kaldığını anlattı.

Her şeye rağmen sevdiği kişiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak, "Birçok şey eksik kalmasına rağmen sevdiğim adamla evlendim. Çadıra gelin geldim. Düğün olmasını, pasta kesilmesini, gelinlik giymeyi isterdim. Tüm kızların olduğu gibi benim de hayalim gelinlik giymekti. Olmadı, kısmetimizde bu varmış." diye konuştu.

Koçak, ilerleyen süreçte gelinlik giyip güzel bir düğün yapmak istediğini belirtti.

"Birbirimize sarılarak hayata tutunmaya çalışacağız"

Serdar Koçak da şu anda eşiyle bir restoranda çalıştıklarını ve yeniden ayağa kalkmanın mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Düğün için yaptığı tüm hazırlıkları depremle kaybettiğini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Salonu, orkestrayı tuttuk. Davetiyelerimizi bastırmaya hazırlanıyorduk. Yüzüklerimizi aldık. 6 Şubat'ta olan deprem her şeyimizi alınca düğün yapamadık ama çok şükür sağlığımız yerinde. Nikahımızı kıydık. Çadır da olsa başımızı sokacağımız yerimiz oldu. Birbirimize sarılarak hayata tutunmaya çalışacağız. Depremden önce evimi eksiksiz bir şekilde hazırlamıştım. Gelin arabası bile hazırdı. Sadece düğün salonuna gidip güzel, eğlenceli bir gece geçirmek istiyorduk. Bunlar olmadı. Hayatta kaldığımız, birbirimizin elini tuttuğumuz sürece depremin ya da başka bir şeyin aşkımıza engel olabileceğini düşünmüyorum. Allah kısmet ederse ilerleyen zamanda her kızın istediği gibi eşime gelinlik giydirip, düğün yapmayı düşünüyoruz."

Anne Nesibe Koçak da ailece birbirlerine kol kanat gererek kötü günleri geride bırakacaklarını söyledi.