Ons altının rekoru 2 bin 670,57 dolarken ve bugün 2 bin 665 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise da bugün 2 bin 926 lira ile yeni zirvesine taşındı. Piyasalarda 4 bin 963 liraya çıkan çeyrek altının 5 bin lira sınırına yaklaşması ilk kez yaşanıyor.

Altının ons fiyatı, dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 670,38 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,1384'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1590 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada ise altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

ALTIN TARİHİNİN EN ETKİLEYİCİSİ HAMLESİ

Uzmanlar, kıymetli metaller piyasasının dün altın fiyatlarında olağanüstü bir sıçrama yaşadığını belirtiyor. Uzmanlara göre, altın yakın tarihin en etkileyici hamlesini gerçekleştiriyor.

Öte yandan altın varlığı yılın başından bu yana yüzde 22, geçen yıldan bugüne ise yüzde 73 kazandırdı.

ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2 bin 926 lira

Çeyrek altın: 4 bin 963 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 222 lira

Tam altın: 19 bin 854 lira

Yarım altın: 9 bin 927 lira