Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan 200’den fazla stant, ziyaretçilere Türk kültürünün zengin mirasını tanıma fırsatı sunuyor.

Türkiye’den festivale katılan sanatçılar, ebru, tezhip, seramik ve hat gibi geleneksel Türk sanatlarını atölye çalışmaları ve sergilerle tanıtarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Festival süresince Türk toplumu ve Türkiye ile ilgili konulara odaklanan paneller ve söyleşiler düzenleniyor.