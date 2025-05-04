Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.

İsminin 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kurtulmuş: Bu tür eylemler, demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'in uğradığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."

Yılmaz: Şiddet siyaseti ve toplumu zehirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırının ardından başlatılan hukuki süreci yakından edeceklerini söyledi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

Bakan Yerlikaya: Saldırıyı gerçekleştiren gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e düzenlenen saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahıs hakkında bilgi verdi:

2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Bakan Tunç: Şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayarak şunları aktardı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

Göktaş: Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur." açıklamasına yer verdi.

Işıkhan: Şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı durmalıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı durmalıyız. Siyaset sahnesinde ve toplumumuzun hiçbir yerinde görmek istemediğimiz görüntülere sebep olanların hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurum: Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Tekin: Saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mesajında, Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Memişoğlu: Şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Çelik: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise düzenlenen saldırı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."