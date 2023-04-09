CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı ile beraberindeki heyet, aday listesini teslim etmek üzere YSK'ye geldi.

Oğuz Kaan Salıcı, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin hem partilerine hem ittifaklarına hem de Türkiye'ye hayırlı sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu.

CHP listelerinden seçime giren partilere kaç kontenjan ayrıldığına ilişkin soru üzerine Salıcı, "İttifak içine girmiş olduğumuz partiler, doğal olarak bizim listelerimizden bizim logomuzla seçime girecekler. Onun için listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. Onun sayısını şu anda açıklamak belki doğru olmaz ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı'nın ortaklığını göstermek için, beraber yürüdüğümüzü göstermek için, daha güçlü olduğumuzu göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor." değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti ile işbirliği yapılan iller konusundaki soruya karşılık Salıcı, şunları kaydetti:

"İyi Parti ile de işbirliği yaptığımız iller var. Dolayısıyla bazı partiler, bizimle aynı logo altında Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime giriyorlar. Ama İyi Parti gibi müstakilen giren ittifak çatısı altında bir partimiz daha var ve biz onlarla da bazı seçim bölgelerinde işbirliği yapıyoruz. Amacımız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek."

İşbirliği yapılan iller konusunda ise Salıcı, listeyi yeni verdiklerine işaret ederek, "Dolayısıyla bundan sonra da bazı yerlerde işbirliği yapılabilir mi bunun olanaklarına da bakacağız ama şu an itibarıyla 11 ilde İyi Partiyle işbirliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda işbirliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla 15-16 civarında ilde CHP ile İyi Parti işbirliği yapıyor diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Liste belli oldu

Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. bölgeden, Faik Öztrak Tekirdağ'dan, Gamze Taşçıer Ankara 1. bölgeden ve Mustafa Sarıgül Erzincan 1. sıradan aday oldu.

Adayların tüm listesi aşağıdadır...

https://www.aksutvhaber.net/images/upload/CHP_Milletvekili_Aday_BASIN.pdf