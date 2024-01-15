Burada Bir Açıklama Yapan Chp İl Başkanı Ünal Ateş Terörün Her Türlüsüne Karşı Olduklarını Söyleyerek Hayatını Kaybeden Tüm Şehitlere Allahtan Rahmet Diledi.

İl Başkanı Ateş Konuşmasının Devamında Basının Önemine Dikkat Çekti.

