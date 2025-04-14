Kahramanmaraş’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Çırağın AVM, geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla düğün sezonunda da dikkatleri üzerine çekiyor.

Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri ve züccaciye gibi pek çok kategoride ünlü markaları bir arada sunan Çırağın AVM, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel bir kampanya hazırladı. 200 bin TL ve üzeri alışveriş yapan tüm çiftlere Çırağın Sarayı Düğün Salonu’nda ücretsiz düğün hizmeti sağlanıyor.

“Her Bütçeye Uygun Seçenekler”

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çırağın AVM Mobilya Bölümü Sorumlusu Ömer Parlak, şu ifadeleri kullandı:

“Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazemizle, yeni bir yuva kurma heyecanı yaşayan çiftlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üstelik 15 aya varan taksit imkanlarımız ve nakit alışverişlerde ekstra indirim avantajlarımızla da müşterilerimize destek oluyoruz. Evlilik hazırlığında olan tüm çiftlerimizi mağazalarımıza bekliyoruz.”

Çırağın AVM, avantajlı kampanyaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Kahramanmaraş halkının alışverişte ilk tercihi olmaya devam ediyor. Yeni ev kuracak çiftler için hazırlanan bu özel kampanya, düğün hazırlıklarını keyifli bir deneyime dönüştürüyor.