Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesi, bölge genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Ancak Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilçe merkezinde sokaklara dökülen taraftarların gerçekleştirdiği havai fişekli kutlamalar, beklenmeyen bir felakete neden oldu.

Kutlamalar sırasında havaya atılan ancak kontrolsüz bir şekilde çevreye yönelen bazı havai fişekler, bölgedeki 3 iş yeri ile park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede büyük paniğe ve korku dolu anlara yol açtı.

İtfaiye Eri Yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun ve fedakâr müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangına müdahale esnasında büyük bir talihsizlik yaşandı. Söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hızla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı itfaiyecinin tedavisine başlandı.

Yangın sonucunda 3 iş yeri ve 1 araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.