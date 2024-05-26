Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Son 10-15 yıldır besin alerjileri ciddi şekilde artıyor. Hatta bu durum, 'alerjinin ikinci tsunamisi' olarak adlandırılıyor." Açıklamasını yaparak uyarılarda bulundu.

Çocuklarda en sık rastlanan besin alerjilerine de değinerek, 1 yaşa kadar olan dönemde inek sütü alerjisi, yumurta alerjisinin görülebildiğini ve bu alerjilerin sonraki yaşlarda geçtiğini anlattı.

Kuruyemiş, özellikle fıstık ve deniz ürünleri alerjisinin de yoğun görüldüğünü, bu tip alerjilerin daha ciddi bir seyir izlediğini, hayat boyu sürebileceğini dile getiren Çokuğraş, Türkiye'de mercimek alerjisine de rastlandığını, susam alerjisinin ise giderek arttığını kaydetti.

Ciddi reaksiyonlara yol açan besin alerjilerinde ilk olarak o besinden bir süre uzak durulması gerektiğini anlatan Çokuğraş, uygulanan alerji tedavilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Besin alerjisi olan çocukları, alerji uygun bir düzeye geldiğinde, bu besinle bir şekilde tanıştırmaya ve yavaş yavaş buna karşı direnç kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun daha ileriki aşamasında bazı alerjik besinler için immünoterapi, aşı tedavisi çalışmaları var. Mesela fıstık alerjisine yönelik aşıyı FDA kabul etti. İnek sütü alerjileri için de Türkiye'de belli merkezlerde, oral immünoterapi dediğimiz, o besini küçük miktarlarda vererek bağışıklık kazandırma yöntemi olan tedavi yapılabiliyor. Bunlar belli merkezlerde, çok dikkatli şekilde, belli önlemler alınarak yapılan ve ümit vaat eden tedaviler."