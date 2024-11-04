Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonunu daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi için NFK Kültür Merkezi’nde “Magic İllüzyon Show” düzenledi. Gösteriye akın eden çocuklar, etkinlik boyunca doyasıya eğlendi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak, hafta sonlarını daha eğlenceli hale getirmek için de birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Magic İllüzyon Show” adlı gösteri düzenlendi. 2 seans olarak sahnelenen gösteriye çocuklar adeta akın etti. Salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar ve ebeveynleri çeşitli illüzyon gösterileriyle bir yandan eğlenirken bir yandan da kaliteli zaman geçirdi. Düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesi açısından çok değerli olduğunu vurgulayan ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ebeveynlerden Büyükşehir’in Etkinliklerine Övgü

Etkinliğe katılan Esra Karaçalı, “Bu tür etkinlikler çocuklar için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin bu güzel etkinliklerinin devamını bekliyoruz” diye konuştu. Selin Nalbantoğlu, “Şehrimiz adına bu tür etkinlikler çok güzel. Kızım ile birlikte keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdik” dedi. Yalçın Gürbaş da, “Hafta sonu çocuklar için bu tür etkinlikler düzenlenmesi çok güzel. Depremin çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz izlerin silinmesine de katkı sağlıyor” cümlelerini kaydetti.