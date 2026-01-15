Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı bir yasal düzenleme için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ilgili komisyona sevk edileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı taslak raporu tamamladı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında hazırlanan rapor, komisyonda kabul edilerek üst komisyona gönderildi.

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Önerisi

204 sayfadan oluşan ve 82 öneri içeren raporda, sosyal medya platformlarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmaması yönünde net bir tavsiye yer aldı. Raporda, çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve çevrim içi istismar gibi risklerle daha erken yaşta karşılaştığına dikkat çekildi.

Gece İnternete Saat Sınırlaması

Taslak raporda en çok dikkat çeken başlıklardan biri de internet erişimine saat sınırlaması oldu. Buna göre, 18 yaş altındaki çocukların cep telefonu ve tabletlerindeki internet erişiminin gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sınırlandırılması önerildi. Bu düzenlemenin çocukların uyku düzeni ve ruhsal gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Okullarda Telefon ve Akıllı Saatlere Kısıtlama

Raporda, eğitim ortamlarında çocukların mahremiyetinin ve dikkatinin korunması için okullarda ihtiyaç duyulmayan teknolojik cihazların (telefon, akıllı saat vb.) kullanımının standart şekilde sınırlandırılması gerektiği ifade edildi.

“Çocuk Hattı” ve Dijital Güvenlik Önlemleri

Raporda ayrıca, 18 yaşına kadar çocukların kullandığı cihazlar için “çocuk hattı” benzeri SIM kart uygulamalarının hayata geçirilebileceği belirtildi. Bu uygulamaların, uzman kurum ve kişilerce değerlendirilerek koruyucu bir dijital güvenlik aracı olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Siber Suçlar ve Yapay Zekâ Vurgusu

Taslak raporda, çocuklara yönelik dijital suçların kapsamının yapay zekâ kullanımı da dahil edilerek yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuk Koruma Kanunu’na, dijital ortamdaki gizlilik hakkını güvence altına alan ve siber suçlara karşı daha ağır yaptırımlar öngören yeni hükümlerin eklenmesi önerildi.

Yetkililer, raporda yer alan önerilerin yasalaşması halinde çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde korunmasının hedeflendiğini belirtiyor.