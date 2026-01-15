Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat kalıpları devrildi ve bir işçi göçük altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kalıpların altından çıkarılan yaralı işçi, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.