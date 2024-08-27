Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 21’inci gününde çocuklar için Kral Şakir adlı tiyatro gösterisi, yetişkinler için ise Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu konseri düzenlenecek. 29 Ağustos Perşembe günü KAFUM’da gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir heyecan ve ilgiyle sürerken çeşitli etkinlikler de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik programlar düzenlenirken fuarın 21’inci gününde çocuk tiyatrosu ve müzik ziyafeti katılımcılarla buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir çocuklarla buluşurken, 21.30’da ise Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu konseri düzenlenecek. KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilecek tiyatro gösterisinde çocuklar eğlence dolu bir gün geçirirken yetişkinler, kadın korosu konseriyle müzik ziyafeti yaşayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tiyatro gösterisi ve kadın korosu konserine tüm vatandaşlar davet edildi.