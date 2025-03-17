Elbistan Meva İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi çocukların çifte bayram yaşaması için bayramlık kıyafet dağıtımına başladı. Dernek, her zaman ihtiyaç sahibi aileler ve dezavantajlı bireylerin yanında olmanın bilinciyle, Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımı sorumluluğunu da eksiksiz yerine getiriyor.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, Deniz Feneri Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen bayramlık kıyafet dağıtımında, dar gelirli ailelerin çocuklarına bayramdan önce bayram yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Götürler, "Bayramlık kıyafet dağıtımıyla çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Her yaşa uygun kıyafetlerimiz bulunuyor; çocuklarımız, sevdikleri ya da beğendikleri kıyafetleri alıp bayram öncesinde mutlu olsunlar," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, dernek yetkilileri, sadece bayramlık kıyafet dağıtımıyla sınırlı kalmayıp, gıda, hijyen ve temizlik paketlerinin de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Götürler, "Yardımseverlerin desteğiyle bugünlere geldik. Ramazan ayı boyunca ve sonrasında, özellikle depremi yaşayan hemşerilerimizin yanında olacağız," diyerek dayanışma mesajı verdi.

Bu özel proje, Elbistan’daki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, bayram öncesinde ve Ramazan süresince toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.