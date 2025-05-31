İstanbul Maltepe’de Marmaray’da seyahat eden bir baba, yer verme tartışması sonrası çocuklarının gözü önünde saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Marmaray’da iki çocuğuyla birlikte yolculuk yapan D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadın yolcuyla tartışırken, başka iki erkek tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonucu burnu kırılan D.E., çocuklarıyla birlikte Süreyyapaşa Tren İstasyonu’nda trenden indi.

Görüntüler Cep Telefonuna Yansıdı

İstasyonda taraflar arasında yeniden çıkan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan kavga anı ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocukların yaşadığı korku da dikkat çekti.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

D.E'nin şikayeti üzerine olayla ilgili olarak İ.A. (22) ve E.D. (50) isimli iki şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D’nin adliyedeki işlemleri sürüyor.