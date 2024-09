Muhammed Murat Akkurt Gençlik Merkezinde gerçekleşen imza törenine, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar Ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ile idareciler ve öğrenciler katılım sağladı.

Bu protokol kapsamında, "çöle inen nur" kitabı üzerinden düzenlenecek olan okuma yarışmasıyla, gençlere okuma alışkanlığı kazandırılması ve edebi farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Yarışmanın; ilçe genelindeki lise öğrencilerinin katılımına açık olacağı ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi.

İmza töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu tür kültürel etkinliklerin toplumun eğitim seviyesini artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ise bu tür etkinlikleri çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Kentin çatı kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da eğitimin her zaman destekçisi olduklarını dile getirerek ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek taraflar karşılıklı imzalarını attı ve program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Protokol töreninde proje detayları şu şekilde açıklandı:

Kitaplar, imza töreninin ardından öğrencilere dağıtılacak. Ortaokul Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir soru yazma komisyonu kitabı okuyarak, kitaptan yazılı, yarı final ve final soruları hazırlayacak. Sınav soruları çoktan seçmeli olacak ve yarışmanın birinci aşaması olan yazılı sınav, her öğrencinin kendi okulunda yapılacak. Yazılı sınavda öğrenciler optik forma işaretleme yapacak. Yarı final ve final sınavları ise tablet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Yazılı Sınav: 13 Kasım 2024 tarihinde her öğrenci kendi okulunda sınava katılacak. 21 okulumuzdan 21 yarı finalist belirlenecek.

Yarı Final Sınavı: 20 Kasım 2024 tarihinde Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezinde yapılacak. Tablet ortamında 15 finalist belirlenecek.

Final Sınavı: 27 Kasım 2024 tarihinde 15 finalist Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde sınava girecek. Final sınavı sonucunda ilk 10'a giren öğrenciler aynı gün düzenlenecek ödül töreninde ödüllendirilecek.

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller şöyle:

Birinci: 1 Tam Altın ve Bilgisayar

İkinci: Yarım Altın ve Bilgisayar

Üçüncü: Yarım Altın ve Bilgisayar

Dördüncüden onuncuya kadar: Çeyrek Altın

