Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)