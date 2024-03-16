Çorum'da 30 yaşındaki Ali Can T. kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı’nda meydana gelen olayda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Parktan silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Bacaklarından vurularak ağır yaralanan Ali Can T., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının iki bacağı da ampute edildi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralının iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.

Saldırgan aranıyor

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.