Saat 00.30 sıralarında, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu uygulaması noktasında polis, Ü.E. idaresindeki 43 LD 444 plakalı tırın uygulama noktasına girmesini istedi.
Dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı
Polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünü yakalamak için takibe aldı.
Jandarma ekipleri de polislere tır sürücüsünü yakalamak için destek verdi.
Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası polis ve jandarmanın takibi sonucu tır sürücüsü Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde çıkmaz sokağa girdi.
Ekipler, Ü.E. yakalamak için çalışma başlattıkları sırada birkaç el silah sesi duyuldu.Kaynak: TRT HABER