Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, cuma namazı çıkışında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Direkli Mahallesi'ndeki Ensar Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.Y., camiden çıkan S.Y.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda hedef alınan S.Y. ile o sırada çevrede bulunan N.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.