Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayıma geçti.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ı ziyaret etti.

Ekibi ve Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'i yanına alan Kurum, burada yoğun ilgiyle karşılaştı.

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Beşiktaş'ta yoğun sevgiyle karşılaştı

Kurum, Beşiktaş'ta vatandaşlarla teker teker ilgilendi.

Beşiktaş Çarşısı'nda esnafla sohbet eden Kurum'un yanına, o anlarda bir vatandaş yaklaştı.

Vatandaş o sırada Murat Kurum'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Ortaya çıkan diyalog duygulandırdı: Vatan için millet için savaşıyorsunuz...

Şahıs, "Vallahi gurur duyuyorum, ellerinden öperim başkanım. Ben Kürdüm ama sizinle gurur duyuyorum. Vatan için millet için savaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın güzel sözlerine ise Murat Kurum'dan aynı güzellikte bir cevap geldi.

Kurum, "Hepimiz biriz, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz kardeşiz." dedi.

Medyascope'tan Dilhun Gençdal'ın aktardığına göre ortaya çıkan samimi anlar böyle görüntülendi...

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)