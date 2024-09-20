Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan Lübnan'daki çağrı cihazlarına saldırıya da değinirken "Elektronik sistemlerdeki yatırım önemini gösteriyor" dedi.

Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha gördük. Hem yerli milli yazılım geliştirme projelerimizin hem milli teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Polisimiz, jandarmamız, askerimiz, istihbaratımız, güvenlik korucularımız katil sürülerinin peşini bırakmıyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyor. Aynı durum çeteler için, mafyalar için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerlidir.