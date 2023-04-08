Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Hatay'daki Defne Hastanesi'nin temel atma törenine yönelik eleştiriler de vardı.

Erdoğan, "Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizim yalanlarla bühtanlarla aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Milyonlarca insanın hayatına mal olan corona virüs salgınından biz de olumsuz etkilendik. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık. Aldığımız tedbirler sayseyinde salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

Rusya-Ukrayna savaşında akan kanın durması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 sağlık personelimiz bulunuyor. Türkiye tıpkı salgında olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de başarılı bir sınav veriyor.

"PROJELER TAM ZAMANINDA BİTECEK"

Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz.

Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları ise milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizim yalanlarla bühtanlarla aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.



Milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Sizlerin görevlerini hakkıyla yapabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

"42 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ"

Sağlık kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. 2 bin 832 sürekli işçi 9 bin 59 sağlık personelinin atamasını yapacağız. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Yapımına başladığımız deprem konutlarının umutları nasıl yeşerttiğini görüyoruz. Aziz milletimizin sandıkta en doğru kararı vereceğini biliyorum. Sizlerin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."