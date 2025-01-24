Konuşmasına, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirtti.

Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, " Cumhuriyet savcılarımız ve baş müfettişlerimiz çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürütüyor. AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığımıza sundu. Daha önce de söyledim, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

Öte yandan teşkilatları da uyaran Erdoğan 'Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşım olamaz.' ifadelerini kullandı.

Vatandaşla arasına mesafe koyanların, milletle arasına duvar örenlerin kendisinin yol arkadaşı olamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dolayısıyla kibir, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil, daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak, gevşemek, vazgeçmek yok. Şunu unutmayın kardeşlerim. Biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz, derdi olan bir kadroyuz. Tek tek şehirlerimizin, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak, ter dökecek mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.