Erdoğan, “Eser ve hizmet konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Vizyon, proje ve yatırım konusunda da bizimle yarışacak kimse çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Seçime kadar hep beraber çok çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşacağız. AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorarsanız, eser ve hizmettir. Bu hakikati herkes de kabul eder. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla Cumhuriyetimize destek olan bir partidir. Eser ve hizmet konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Vizyon, proje ve yatırım konusunda da bizimle yarışacak kimse çıkmadı.