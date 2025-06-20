Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden imar ve ihya süreci kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen konut teslim törenlerinin en önemli ayağı bugün Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı törenin ardından, iki lider arasında samimi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e yöresel Maraş dondurması ikram etti. . MADO Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Sait Kanbur dondurma keserek iki lidere ikram etti.

Ardından iki liderin, birlikte “askıda dondurma” keserek sergilediği sıcak görüntüler kameralara yansıdı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.