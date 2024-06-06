Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan: "Yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler, görüyoruz ki işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara seslerini çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarının ardından ödüle layık görülen medya mensuplarına ödüllerini takdim etti. Bu kapsamda 18 yıldır Kahraman Şehrin Dünyaya açılan penceresi olan Aksu TV’de “Yılın Dayanışma Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülü, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.