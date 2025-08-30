Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara’da düzenlenen resmi tören kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törende, Erdoğan Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tebrikat töreniyle Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.