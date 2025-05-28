Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış için Azerbaycan'a ulaşırken Aliyev tarafından havalimanında karşılandı.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'ne katılarak "Biz Gazze'de göz göre göre katledilen insanların hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası sistemin meşruiyet krizine sürüklendiğini, İsrail'in Filistin'deki mezalimi ve yayılmacı politikalarının bunun açık bir örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve kesintisiz insani yardım ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan halkına ve Laçınlılara samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, "Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim kardeşliğimizi daim, birliğimizi baki eylesin." diyerek sözlerini tamamladı.