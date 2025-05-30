Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs 2025’ten itibaren ödeneceğini duyurdu. Her emekliye 4 bin TL ikramiye verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde emeklilerin bayrama yönelik beklediği müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” diyerek ödemelerin 31 Mayıs 2025’ten itibaren yapılacağını açıkladı.

Doğum yardımı ödemeleri başladı! Kimler yardım alabilir?
Doğum yardımı ödemeleri başladı! Kimler yardım alabilir?
İçeriği Görüntüle

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren 4 bin TL’lik ikramiye ödemeler, bayram hazırlıklarına bir nebze olsun katkı sunacak.

Kaynak: İGF