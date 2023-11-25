Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum" dedi.

"Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını, enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bu düşüncelerle 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın başarılı geçmesini temenni ediyor, organizasyonda katkısı olan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

