Erdoğan, "2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin inovasyon alanında yıllar içerisinde geldiği seviyeden iftihar ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst-orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz." dedi.

Türk Patent ve Marka kurumunun yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıraya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi, ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır."

2024-2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planı'ndaki hedeflerden birinin de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almak olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Küresel İnovasyon Endeksi 2024'ün yayımlanması dolayısıyla en içten tebriklerimi iletiyorum. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ile iş birliğimizi ilerletme ve küresel yenilik ekosisteminde daha üst sıralarda yer alma noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."