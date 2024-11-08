Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde konuştu.

Eşitsizliği gidermek asli görevimiz" diyen Erdoğan, kadın istihdam oranının yüzde 33'e yükseldiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'la yaptığı önemli görüşmeyi anlattığı konuşmasında "Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz” dedi.