Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katılıyor. Erdoğan, "Resmi rakamlara göre şu anda burada 55 bin kişi var." dedi. Erdoğan, "Kandil'deki terör baronları aramıza giremez." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Resmi rakamlara göre şu anda burada 55 bin kişi var. Alana giremeyenler hariç, yoldakileri saymıyorum. Başkaları Batman’ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman’ın misafiri olduk.

Ne Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tohumları ne batılı dergiler ne Kandil'deki terör baronları bizi korkutamaz.

"KİRLİ OYUNLAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Kandil'deki terör baronları aramıza giremez. Kirli oyunlar bizi yıldıramaz.

"SELO'YU ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Selo'yu çıkartmak istiyorlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkaramazlar. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal Selo’yu çıkartacağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği sürece çıkartamazlar.

14 Mayıs'ta tercihinizi ya Kürt kardeşlerimizin haklarını verenlerden ya da Kürt düşmanlarından yana kullanacaksınız.

Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Adam yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet içi kara kış olur.

Bay Bay kemal getirse getirse sadece Kandil’e ve Pensilvanya’ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir.

Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik.

"14 MAYIS BASİT BİR SEÇİM DEĞİL"

14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz, ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz.

"HAKİKİ BAHARI BİZ GETİRDİK"

85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti çok iyi biliyorsunuz. Hak ve özgürlükler için demokrasinin standartlarını yükselttik. Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını geziyor, yaylalarında huzurla gezebiliyor.

Diyarbakır'dan Şırnak'a Mardin'den Batman'a hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır.

Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik.

"BU DÖNEMİN BİR İŞARETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gabar'da bulduğumuz günlük 10 bin petrolü bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

BATMAN YATIRIMLARI

Batman'a 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. HDP ne yaptı, CHP ne yaptı? Onlarda bol laf var.

ERDOĞAN UYARDI: TAHRİKLERİNE KAPILMAYACAĞIZ

Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız.

