Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." dedi.

Devlet hazinesinin müdafaa edilmesi milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı, payı vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdedir. Kamu malına el uzatmak kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir.

Amir ya da memur fark etmeksizin her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez. Kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi en önemli önceliğimizdir. Sayıştay mensuplarımızdan da itinayla yerine getirmelerini istiyoruz. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi ifa eden herkes kamu malına sahip çıkmakla mükelleftir. Önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz.

Kimileri rahatsız olsa da son zamanlarda sürdürülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız. Kamu malının istismarına izin vermeyiz. Anayasamızın sunduğu imkanlar ve yükümlülükler çerçevesişnde atılan müspet adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.

2010 yılında çıkardığımız Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanan denetim kapsamına aldık. Devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınması en önemli reformlardan biri oldu.