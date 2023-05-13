Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere iki gün kala televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle tüm arkadaşlarımıza adeta final diyebileceğimiz böyle bir televizyon programı benim için güzellik oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk işaret fişeğini atmıştık. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle inşa edeceğiz. O gün dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak.

Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. Yıllardır tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Bugün onlarla Cuma'da beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizi aynı zamanda ödüller vardı. Bilim, sanat, kültür, sporda.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi.

Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun...

"BU SEÇİMİN SONUNDA YA TERÖR ÖRGÜTÜ TAMAMEN BİTECEK YA DA..."

Şu anda Bay Bay Kemal'in el ele omuz omuza olan kimler. Kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevini boşaltıp kamuya doldurmaya kadar vaatler uçuşuyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.

"BAY BAY KEMAL SEN KİMSİN RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYACAKSIN?"

Kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. Bu neydi; Erdoğan'ın saf dışı edilmesiydi. Benimle özel muhabbeti güya olan birisi. Bu açıklamayı ne yazık ki, dil sürçmesi diyemeyeceğim, acımasızca yaptı. Yüz yüze geldik daha sonra. Çark etmeye çalıştı. Çıktı bu defa Bay Bay Kemal, Rusya'ya saldırdı. Sözcü Peskov bunu ispatlaması gerekir dedi. İspatlayamazsa bunun altından kalkamaz dedi. Bir şeyi açık ortaya koymamız lazım; Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz. Kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?

"DIŞ POLİTİKADA BAĞLARI KOPARMAYACAKSIN"

Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun dost havalarında. 'Bir daha bu yanlışlar yapılmasın' diyorsun. Bakıyorsun 'hayır yok öyle bir şey' diyor. Gidiyor sağda solda aleyhimizde konuşmaya başlıyor. Devlet adamı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Sen herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın, bağları koparmayacaksın, gün ola ihtiyaç olur. Onun sana ihtiyacı olabilir, senin ona ihtiyacı olabilir. Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostluğumuz olduğ4u halde, aynı şekilde Amerika'da biz onlarla eşim olsun ben olayım, münasebetlerimiz olduğu halde bu açıklamayı yapması beni rencide etmiştir. Amerika, Rusya'ya olumlu bakmıyor diye hiçbir zaman sayın Putin'le münasebetlerimi kesmedim. Şu anda turizm gelirimizin en ciddi potansiyeli Rusya'dan. Ben kalkıp da böyle bir işbirliğimizin olduğu ülkeyi nasıl dışlarım? Seçim milletin iradesiyle yapılacağına göre Pazar akşamı herşeyi çok açık, net göreceğiz.

