Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce "dünya beşten büyüktür" derken, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu; beş tane daimi üye ve 15 tane bunun yanında biliyorsunuz geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu, iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Bu beş daimi üye, şu an itibariyle dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler, her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da, şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten hiçbir, bu noktada, yapacağı bir iş söz konusu değil.