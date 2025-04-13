Erdoğan, Türkiye'yi Batı'ya şikâyet eden Özgür Özel'e tepki göstererek, 'Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz” dedi.

Bakınız biz, sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gayretindeyiz.

Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin, siyasi ihtiraslarının esiri olanlar, evet, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz.