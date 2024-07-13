ABD'de seçim tarihi yaklaşırken Başkan Joe Biden'ın yeniden adaylık muamması sürüyor.

Biden yaşı ve sağlığı nedeniyle kendi partisi ve ABD kamuoyunda çekilmesine yönelik baskılar artarken konu tüm dünyanın gündeminde.

Bu kapsamda NATO Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gazetecilerle yaptığı söyleşide bu konu hatırlatılarak hangi lideri karşısında görmek istediği soruldu.

"Donald Trump'ı mı, Joe Biden'ı mı istersiniz?"

Erdoğan'a, "Siz ABD Başkanı Biden'ın kendisine yönelik “çekil” baskısına karşı direneceğini düşünüyor musunuz? Direnir mi? Direnmeli mi? Bugün basın toplantısında cevap verdiniz ama Donald Trump'ı mı, Joe Biden'ı mı istersiniz?" sorusu yöneltildi.

"ABD halkının kararını bekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruyu şöyle cevapladı:

Ortada bir gerçek var, o da şu; her şeyden önce Biden zaten “çekilmiyorum” dedi. Amerikan medyası şu anda kimi nereye getirecekler bunları bile açıklamaya başladı.

Her iki isim de ABD halkından ikinci dönem için destek talep ediyor. Amerikan halkı iki ismin de başkanlık dönemlerinde yaptıkları ya da yapamadıkları işleri tartıp bir karar verecek. Bu kararı bekleyip göreceğiz.