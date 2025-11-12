Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazası sonucu şehit düşen 20 askerimiz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağolsun. Dün Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıldönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan kargo uçağımız düştü. 20 vatan evladımızı şehit verdik. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor acımızı kalbimize gömüyoruz. " dedi.

Erdoğan, şehitlerden 19'unun naaşına ulaşıldığını ve son naaşı arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum." dedi.