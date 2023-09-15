Erdoğan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapacaklarını ifade etti.

Bakınız 2002 yılında göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı iki kata yakın artışla 620 bine çıktı. 21 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık. Rekor sayıdaki atamalar yanında öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.



