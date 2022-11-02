Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak"

"Her şeyden önce orası fabrika. Birileri diyordu da fabrika nerede diye. Togg burada üretilecek. Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bizlerle bunu nasip etti. Tabi fiyat falan şimdiden başladılar sormaya. Biz de diyoruz ki Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınfındaki araçlarla mücadele edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyatını tespit edeceğiz. Şimdi bunu söylemek çok yanlış olur."

"İşte fabrika işte otomobil"

"Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok. Ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede? diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan da orada olup takip edenler vardı."

"Aliyev'den TOGG teklifi geldi"

"İlham Aliyev'den teklif geldi. 1 araba o istedi. 1 tanesi ben makam aracı olarak kullanacağım 1 tanesi de daireye alacağım dedi. Rengi konuşmadık. Ancak bugünkü telefon görüşmesinde bu teklifini iletti. Araç olduğu yerde dönüyor. Ama döndüğünün farkında değisin. Bizim hanım o noktada şaşırdı. Orada aşırı süratli gitmedik ancak daha önce bir test yapmıştım o testte 160 km/h'a çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık 1300 kişi. Yakında eleman sayısı artacak. 4.8 saniyeden 0'dan 100 km/h'ye ulaşabiliyor."

"Vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi"

"2022'nin temmuz ayı ile birlikte ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlara. Motor gücü 160 kw geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz vatandaşımıza seçenekler sunuyoruz. Reklere de bir tane eksik vardı o da yeşil rengiydi. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Çünkü Türkiye yeşiller ülkesi. Eşim refikam Emine Hanım'a sorduk o da kırmızı dedi."

"Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık"

"Biz üretemezsiniz demedik satamazsınız dedik' demeye başladılar şimdi. Bunlara verecek cevabımız var da zamanımız yok. Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık. Okullar, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK'da genel müdürken ölüleri rehine aldılar. Ölenler o feryat ederek kan revan içersinde kalan çocuğu hiç unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksin. Ben ekonomistim."

"Devlet olarak çok daha karlıyız"

"Bizim şu anda yapı işlet devret ile üretilen eserlerin toplam bedelini ortaya koysan bunlara faiz ödemeye kalksan altından kalkamazdın. Ama şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Eser ortaya çıkıyor. Taahhüt edilenden eksik olursa aradaki farkı veriyorsa. Bunların faiz hesaplarını masaya yatırdığın